ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة العاملين بالنقل العام ترد على ملاحظات كامل الوزير

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:12 م
النقابة العامة للعاملين
النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام
Advertisements
محمد غالي
أكدت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام برئاسة مجدي حسن على دعمها لكل توجهات الدولة نحو التطوير والنهوض بقطاع النقل العام ،ومنه هيئة النقل العام ،التي يعمل فيها ما يقرب من 30 ألف عامل، وأضافت "النقابة العامة" أنها تقدمت برؤيتها حول التطوير وتحقيق الأرباح إلى رئيس هيئة النقل العام ،وذلك استجابة لتوجيهات وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال خطابه في عيد العمال "مايو 2019" الماضي.

جاء ذلك في بيان للنقابة العامة صدر اليوم الثلاثاء ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير النقل اللواء كامل الوزير في مجلس النواب أمس الاثنين واتهامه للنقابات العمالية في قطاع النقل بعرقلة التطوير بحجة الدفاع عن حقوق العاملين والحصول على أرباح رغم الخسائر، وتوصيته بأن تعمل النقابات العمالية لصالح الدولة.

وأوضحت "النقابة العامة" أنها مستعدة للتعاون مع وزير النقل كامل الوزير من أجل النهوض بهيئة النقل العام بإعتبارها من القطاعات الإستراتيجية التي تمتلك كل مقومات النجاح وتحقيق الأرباح، بشرط وجود إرادة وخطة عمل واضحة وقيادة جادة وحقيقية وكلها صفات تتوفر في وزير النقل.

وذكرت النقابة العامة أن كل النظريات الاقتصادية والتجارب الإنتاجية الناجحة أثبتت أن توفير العمل اللائق للعمال وتدريبهم وتثقيفهم هو الخطوة الأولى لتحقيق التنمية والمكاسب، وهو ما تنتهجه "النقابة العامة" التي وقفت وعمالها خلف القيادة السياسية للبلاد في مواجهة الشائعات والمخططات المشبوهة والداعية إلى نشر الفوضى والتوقف عن العمل، وهو ما تصدى له "عمال النقل العام "، كما قامت "النقابة العامة" بتقديم مطالبها المشروعة إلى الجهات المعنية خاصة "هيئة النقل العام" من أجل لائحة عادلة ،وتطوير المستشفى، والمطالبة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة ،وخطة عملية للاستفادة من كل مقومات قطاع النقل العام ،والتي نطالب بتنفيذها.

وأنهت "النقابة العامة " بيانها بالثناء على جهود وزير النقل، والمطالبة بعقد اجتماع عاجل معه، وإدارة حوار بين كافة الأطراف المعنية في هذا القطاع والوصول إلى حلول من خلال خارطة طريق هدفها تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، وكذلك مساندة ودعم خطط التنمية في كافة القطاعات الأخرى التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإنقاذ الصناعة.. سعفان ومحافظ الغربية يبحثان حل مشاكل شركات الغزل والنسيج

وزير القوى العاملة يناقش مع العمل الدولية تطوير برنامج الدعم الفني.. سعفان: الحكومة محايدة ولا تحابي أحدا فى التنظيم النقابى.. البعثة: هناك مشاكل فى تنفيذ قانون النقابات تحتاج للمضي بوتيرة أسرع

العامة للغزل والنسيج: خطة التطوير تتكلف 21 مليار جنيه ولن يضار منها عامل

وزير النقل يكشف موعد استلام أول دفعة من جرارات القطارات الجديدة

لجنة توصي بـ تبعية القابضة للنقل البري والبحري لـ وزارة النقل

بتقوي العمال على الغلط.. وزير النقل يشن هجوما على النقابات العمالية

ترشيحاتنا

خناقة حريمي.. سائقة تقطع شعر راكبة طلبت منها خفض صوت الموسيقى| فيديو

إنسانة فى صورة شيطانة.. أم تقتل طفليها بعقار الموت لتتخلص من والدهم

قائد الحرس الثوري الإيراني السابق يوجه رسالة إلى العالم

أمتلك عروضا من الخليج.. عمرو زكي يكشف وجهته المقبلة بعد الاعتزال

بعد تشاجرها مع محمد سامي.. نسرين أمين مطلوبة على جوجل

أخبار الرياضة ليلا.. موعد انسحاب الأهلي من اتفاقيته مع ملعب السلام .. حلم ميتشو مع لاعبي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب مقابلة عمل.. انتظار لمدة 11 ساعة ومفاجأة غير متوقعة في النهاية

بدون اعلان موعد الولادة .. ان هاثاواي تظهر مع مولودها الجديد بشكل مفاجيء ..صور

يعمل بالكهرباء.. الإنتاج الحربي تكشف عن إنتاج ٤٠٠٠ أتوبيس حديث