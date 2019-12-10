مصطفى السيد: المصريون بيعملوا حاجات مش معقولة وسنعود لريادة العالم بنباهتنا

أعرب العالم الكبير الدكتور مصطفى السيد العالم فى النانو تكنولوجى، عن سعادته بحفاوة الاستقبال من طلاب كلية العلوم بجامعة عين شمس خلال الندوة التى تنظمها الكلية ضمن الموسم الثقافى.





وأضاف العالم الكبير الدكتور مصطفى السيد، فى كلمته لطلاب الكلية :"فكرتونى بأيام الدراسة والتعليم كان ومازال من أجمل ما يمكن" ، مؤكدا:" المصريين نبهاء جدا فى كل حاجة وعملوا حاجات العقل حتى الآن لم يعرف سرها".





وتابع العالم الكبير الدكتور مصطفى السيد، قائلا:"المستقبل لنا وسنعود مرة أخرى لريادة العالم وأتمنى لكم كل نجاح وعليكم أن تفخروا بالتعليم فى جامعة عين شمس".





وقال الدكتور مصطفى السيد :"تعليمكم هنا من أحسن ما يمكن اشتغلوا جامد وحاولوا تفهموا عشان انتوا مستقبل مصر وربنا يوفقكم جميعا وأتمنى لكم كل النجاح" .



