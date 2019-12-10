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تعليم

مصطفى السيد: المصريون بيعملوا حاجات مش معقولة وسنعود لريادة العالم بنباهتنا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:08 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
أعرب العالم الكبير الدكتور مصطفى السيد العالم فى النانو تكنولوجى، عن سعادته بحفاوة الاستقبال من طلاب كلية العلوم بجامعة عين شمس خلال الندوة التى تنظمها الكلية ضمن الموسم الثقافى.

وأضاف العالم الكبير الدكتور مصطفى السيد، فى كلمته لطلاب الكلية :"فكرتونى بأيام الدراسة والتعليم كان ومازال من أجمل ما يمكن" ، مؤكدا:" المصريين نبهاء جدا فى كل حاجة وعملوا حاجات العقل حتى الآن لم يعرف سرها".

وتابع العالم الكبير الدكتور مصطفى السيد، قائلا:"المستقبل لنا وسنعود مرة أخرى لريادة العالم وأتمنى لكم كل نجاح وعليكم أن تفخروا بالتعليم فى جامعة عين شمس".

وقال الدكتور مصطفى السيد :"تعليمكم هنا من أحسن ما يمكن اشتغلوا جامد وحاولوا تفهموا عشان انتوا مستقبل مصر وربنا يوفقكم جميعا وأتمنى لكم كل النجاح" .

جدير بالذكر أن كلية العلوم جامعة عين شمس تنظم الآن محاضرة للعالم الكبير الدكتور مصطفى السيد، بقاعة السيمنار بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد رجاء السطوحى، عميد كلية العلوم، وتنسيق الأستاذ الدكتور محمد حسن طلعت، الأستاذ بقسم الفيزياء، وذلك فى إطار الموسم الثقافى للكلية، والذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.
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