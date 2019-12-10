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تكنولوجيا

لمساعدتك في العمل.. Gmail يفاجئ مستخدميه بخاصية جديدة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:16 م
Gmail يفاجئ مستخدميه
Gmail يفاجئ مستخدميه بخاصية جديدة
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ندى على

أعلنت شركة جوجل عن خاصية جديدة لخدمة رسائل البريد الإلكترونى لديها Gmail ستجعل رسائل البريد الإلكترونى أكثر سهولة وستوفر جهدا كبيرا في حفظ وتوجيه الرسائل وستخلصك هذه الخاصية الجديدة من الجهد بتحميل رسائل الإيميل أو حفظهم في ملفات لإرفاقهم.

ولن يصبح من الصعب بعد الآن مواجهة صعوبة في إرسال عدد كبير من الإيميلات حيث تمنحك الخاصية التى تعد من أبرز التحديثات على Gmail فرصة عدد كبير وغير محدود من رسائل البريد الإلكترونى في رسالة بريد واحدة فقط أو إيميل واحد.

وكان من الصعب قبل ذلك بإرسال كل الإيميلات التى تحتاجها كمرفق في إيميل واحد فقط، حيث كان يواجه المستخدمون صعوبة كبيرة بسبب القيام بتوجيه Forward عدد كبير من رسائل الإيميل للحفاظ على النص الكامل والمحتوى الأصلى له عند إرساله، ولكن هذه العملية قد تجعلك تنسي من الذى أرسلت له تحديدا هذه الر سائل وأينأرسلتها، ويزداد الأمر صعوبة في تتبع تلك العملية.

ولتنفيذ ذلك الأمر عليك فتح نافذة جديدة لإرسال إيميل compose وتحدد كل رسائل الإيميل التى تريد إرفاقها في رسالة بريد واحدة.

ومن الممكن أن تقوم بمشاركة share كل ماتريده خلال ثواني، ثم تقوم بادراج ووضع كل ما تريده من رسائل drag-and-drop والضغط على قائمة triple-dot menu في الشريط الموجود في الأسفل وتحديد توجيهه كمرفق Forward as attachment.
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