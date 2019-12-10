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فن

جنازة سمير سيف | شاهد انهيار أسرته وأقاربه حزنا على رحيله

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:45 م
سمير سيف
سمير سيف
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قسم الميداني
انهارت أسرة المخرج الراحل سمير سيف في جنازته التي تقام حاليا بكنيسة العذراء مريم بأرض الجولف.

وكان أول الحضور كل من الفنان محمود قابيل والمنتج محسن علم الدين والفنان محمد التاجى ليقدموا واجب العزاء فى المخرج الراحل.

وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.

سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربي" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى.
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