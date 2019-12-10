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أخبار العالم

أمين دول التعاون يكشف مفاجأة بالخليج العربي عام 2025

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:51 م
الزياني
الزياني
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محمد علي
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن التحديات تؤكد أهمية التعاون بين الدول الخليجية وتفعيل آليات الشراكات الاستراتيجية، وذلك خلال دور الانعقاد الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي.

أضاف الزياني في هذا السياق، نعمل على إيجاد حلول للتحديات المشتركة كالمياه والزراعة، مشيرًا إلى إن المجلس يعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي بحلول 2025.

وتابع الزياني، نعمل في المجلس على استكمال كافة الإجراءات لضمان أمن دول الخليج العربي، لمواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة.

وأكد الزياني على إن التحديات تؤكد أهمية التعاون بين الدول الخليجية وتفعيل آليات الشراكات الاستراتيجية.

وقال البيان الختامي للقمة الخليجية العربية الاربعين على تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي بالمنطقة.

كما أكد خاتم الحرمين الشريفين الملك سلمان على دعم القضية الفلسطينية حتى انشاء دولة فلسطين المستقلة، وعلى ضرورة مواجهة دول الخليج العربي والمجتمع الدولي للسلوك الإيراني في المنطقة العربية.


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