وفد الوكالة الأمريكية للتنمية يلتقي محافظ الأقصر

قام نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أندرو بليت ومديرة شؤون الشرق الأوسط جيسيكا زمان بزيارة الأقصر هذا الأسبوع، لتأكيد الشراكة القوية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الشعب المصري ودعمها فيما يخص أولويات التنمية بالنسبة لمصر.



وفي اجتماع يوم الثلاثاء مع المحافظ مصطفى محمد الهام خالد، ناقش الوفد دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأولويات صعيد مصر، بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي، وتنظيم الأسرة الطوعي، والزراعة، والتنمية السياحية.



قام الوفد بزيارة منشأة الهبيل لمعالجة مياه الصرف الصحي ليستمعوا إلى شرح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ممدوح رسلان، للتعرف على التوسعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المنشأة، والتي ستلبي احتياجات المحافظة ذات التعداد السكاني المتزايد بينما تستخدم تقنيات موفرة للطاقة كي تبقي كلفة التشغيل والصيانة عند الحد الأدنى.



وفي وحدة تنظيم الأسرة، التقى الوفد بفريق العمل المصري لمعرفة كيفية إجراء الندوات حول صحة الأم والطفل والتغذية، وهي المسائل التي تقوم الوكالة بالتنسيق مع وزارة الصحة عن كثب بشأنها من أجل تقديم الدعم الفني.



قام الوفد بزيارة المزارعين المصريين ليتعرفوا على كيفية قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمساندة المزارعين من أجل تلبية الممارسات الزراعية العالمية الجيدة.



كما استمع الوفد أيضًا إلى مجموعة من الخريجين والطلبة الحاليين بالمدرسة الزراعية الفنية عن التدريب الذي ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومساعدتهم في الحصول على وظائف في المزارع التجارية - أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة.



في إسنا، التقى الوفد مع الشريك المحلي،"تكوين"، للتعرف على نموذج مبتكر، ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتحسين إمكانات إسنا للسياحة الثقافية المسؤولة ويحقق التوازن بين الحفاظ على التراث ومتطلبات السياحة واحتياجات التنمية المحلية.



مشاريع صعيد مصر هي جزء من شراكة بين الشعب الأمريكي و الشعب المصري على مدى أربعة عقود، لتعزيز الاعتماد على الذات، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر.