هل يجوز دفع زكاة مالي لـ تجهيز عروس.. الإفتاء ترد

ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه "هل يجوز دفع زكاة مالي لتجهيز عروسة"؟ .

رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: أنه يجوز دفع زكاة المال لتجهيز عروسة، حال كان أسرتها فقيرة غير قادرة على تجهيزها للزواج، أو حال كونها يتيمة ليس لديها أسرة لتجهيزها.





من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وأجاب "عثمان"، قائلًا: أنه يمكن إخراج الزكاة في جهاز عروسة إذا كانت فقيرة .









حكم إخراج مال النذر أو الصدقة والزكاة لتجهيز عروس





أرسل شخص سؤالا الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر، يقول فيه: "نذر أحد أصدقائي مبلغا من المال، فهل يجوز أن يجهز به عروسا؟".





ردّ الدكتور علي جمعة : يجوز شرعا عمل ذلك فمعظم الأباء والأمهات أصبحوا من الغارمين بسبب تجهيز بناتهم حيث يتكلف تجهيز البنت في أيامنا هذه مبالغ كبيرة لا تطيقها غالبية الأسر، وبالتالي يجوز إخراج المبالغ المنذورة او الكفارات أو الصدقات وأموال الزكاة لمثل هذه الحالات.





وأوضح الدكتور علي جمعة: هذا لو كان نذر الرجل إخراج مبلغ مالي، أما لو نذر ذبح شاه او من هذا القبيل فلا يجوز اخراج ثمن الشاه للعروس ولكن عليه الوفاء بالنذر كما هو وذبح شاة.



