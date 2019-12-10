صلاح ميرغني: طفرة إنتاجية متميزة في المدارس الزراعية بالوادي الجديد

أجرى اليوم صلاح ميرغني مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جولة تفقدية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية ، وصحبه بالجولة أكرم حمد الله مدير المدرسة.



وشملت الجولة قسم الصناعات بالمدرسة متابعا التدريبات العملية لطالبات المدرسة على صناعة الفطائر والمعجنات والعديد من المنتجات داخل القسم مشيدا بالعمل والمجهودات المبذولة .



وتوجه ميرغني لمشروع الصوب الزراعية بالمدرسة والتى تم إنشاؤها داخل المدرسة بواقع ٤ صوب لإنتاج الخضروات وتدريب وتأهيل الطلاب على أساليب الزراعة الحديثة وتم دعم المدرسة بـ٥ صوب أخرى من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عقب زيارته للمدرسة وتفقد المشروع .



وأشار ميرغنى إلى ان المدارس الزراعية بالمحافظة تشهد طفرة إنتاجية متميزة من خلال أقسامها العملية بالإضافة إلى التدريبات المهارية لطلابها من أجل التأهل لسوق العمل الحر .