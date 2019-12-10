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تعليم

صلاح ميرغني: طفرة إنتاجية متميزة في المدارس الزراعية بالوادي الجديد

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:27 م
صلاح ميرغني مدير
صلاح ميرغني مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجد
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قسم التعليم
أجرى اليوم صلاح ميرغني مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جولة تفقدية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية ، وصحبه بالجولة أكرم حمد الله مدير المدرسة.

وشملت الجولة قسم الصناعات بالمدرسة متابعا التدريبات العملية لطالبات المدرسة على صناعة الفطائر والمعجنات والعديد من المنتجات داخل القسم مشيدا بالعمل والمجهودات المبذولة .

وتوجه ميرغني لمشروع الصوب الزراعية بالمدرسة والتى تم إنشاؤها داخل المدرسة بواقع ٤ صوب لإنتاج الخضروات وتدريب وتأهيل الطلاب على أساليب الزراعة الحديثة وتم دعم المدرسة بـ٥ صوب أخرى من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عقب زيارته للمدرسة وتفقد المشروع .

وأشار ميرغنى إلى ان المدارس الزراعية بالمحافظة تشهد طفرة إنتاجية متميزة من خلال أقسامها العملية بالإضافة إلى التدريبات المهارية لطلابها من أجل التأهل لسوق العمل الحر .
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