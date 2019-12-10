لو مطبخك صغير .. 5 أفكار جديدة لديكور غير تقليدي

تظن بعض السيدات أنهم لا يستطيعوا تغير ديكور المطبخ بسبب المساحة الصغيرة، على العكس من ذلك نشر موقع " good house keeping " أفكار جديدة رائعة لأجدد ديكور المطابخ الصغيرة .
- ثبيت أبواب خزانة منزلقة وإخفاء أدوات المطبخ الضخمة وعناصر المؤن وراءها، وخبأ صناديق التخزين في أرفف فارغة
لإخفاء العناصر التي لا تستخدمها كثيرًا.
- استفد من كل مساحة الجدار هذه عن طريق تكديس المزيد من طبقات الأرفف المفتوحة فوق بعضها البعض.
- اذا لم يكن هناك مجال لطاولة تناول الطعام في المطبخ ، فقم بتثبيت سطح خشب على أحد الجدران وأضف كراسي مرتفعة.
- فإن البلاط المزخرف والطلاء الفيروزي والأجهزة الذهبية تجعل مساحة الطهي الصغيرة هذه تبدو فاخرة.
- اذا لم يكن لديك نافذة مطبخ كبيرة ، فقم بتثبيت مرآة بدلًا من ذلك - ستنعكس الضوء وتجعل مساحتك أكثر إشراقًا.
- ثبيت أبواب خزانة منزلقة وإخفاء أدوات المطبخ الضخمة وعناصر المؤن وراءها، وخبأ صناديق التخزين في أرفف فارغة
لإخفاء العناصر التي لا تستخدمها كثيرًا.
- استفد من كل مساحة الجدار هذه عن طريق تكديس المزيد من طبقات الأرفف المفتوحة فوق بعضها البعض.
- اذا لم يكن هناك مجال لطاولة تناول الطعام في المطبخ ، فقم بتثبيت سطح خشب على أحد الجدران وأضف كراسي مرتفعة.
- فإن البلاط المزخرف والطلاء الفيروزي والأجهزة الذهبية تجعل مساحة الطهي الصغيرة هذه تبدو فاخرة.
- اذا لم يكن لديك نافذة مطبخ كبيرة ، فقم بتثبيت مرآة بدلًا من ذلك - ستنعكس الضوء وتجعل مساحتك أكثر إشراقًا.