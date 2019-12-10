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مرأة

لو مطبخك صغير .. 5 أفكار جديدة لديكور غير تقليدي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:31 م
لو مطبخك صغير ..
لو مطبخك صغير .. 5 أفكار جديدة لديكور غير تقليدي
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رضوى حسام
تظن بعض السيدات أنهم لا يستطيعوا تغير ديكور المطبخ بسبب المساحة الصغيرة، على العكس من ذلك نشر موقع " good house keeping " أفكار جديدة رائعة لأجدد ديكور المطابخ الصغيرة .

- ثبيت أبواب خزانة منزلقة وإخفاء أدوات المطبخ الضخمة وعناصر المؤن وراءها، وخبأ صناديق التخزين في أرفف فارغة
لإخفاء العناصر التي لا تستخدمها كثيرًا.

- استفد من كل مساحة الجدار هذه عن طريق تكديس المزيد من طبقات الأرفف المفتوحة فوق بعضها البعض.

- اذا لم يكن هناك مجال لطاولة تناول الطعام في المطبخ ، فقم بتثبيت سطح خشب على أحد الجدران وأضف كراسي مرتفعة.

- فإن البلاط المزخرف والطلاء الفيروزي والأجهزة الذهبية تجعل مساحة الطهي الصغيرة هذه تبدو فاخرة.

- اذا لم يكن لديك نافذة مطبخ كبيرة ، فقم بتثبيت مرآة بدلًا من ذلك - ستنعكس الضوء وتجعل مساحتك أكثر إشراقًا.
لو مطبخك صغير .. 5 أفكار جديدة لديكور غير تقليدي
لو مطبخك صغير .. 5 أفكار جديدة لديكور غير تقليدي
لو مطبخك صغير .. 5 أفكار جديدة لديكور غير تقليدي
لو مطبخك صغير .. 5 أفكار جديدة لديكور غير تقليدي
لو مطبخك صغير .. 5 أفكار جديدة لديكور غير تقليدي
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