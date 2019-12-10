اتحاد المصارف يكرم بنك قناة السويس

كرم اتحاد المصارف العربية بنك قناة السويس، في ختام فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوى 2019 في دروته ٢٥، والذي عقد على مدار يومي 8 و 9 ديسمبر بالقاهرة.



تسلمت التكريم نيابة عن حسين رفاعي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، نور الزيني مدير عام الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية .



سلم الجائزة، محمد الأتربي نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح ، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وزياد خلف عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.



تقدم حسين رفاعي بالشكر والتقدير لاتحاد المصارف العربية على هذا التكريم الذي يبرهن على التقدير الذي يحظى به البنك من الهيئات والمؤسسات المالية العربية في إطار الدور الملموس الذي يلعبة في دعم الاقتصاد المصري.



أشاد رفاعي بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد لمناقشة القضايا التي تنعكس على مسار العمل المصرفي، مؤكدا أن الاتحاد يعد من أكثر المنظمات العربية تأثيرًا بمجتمعاتنا ومتابعة لشؤونها.



أكد أن بنك قناة السويس يسعي لمواصلة ما تم تحقيقه من نتائج أعمال إيجابية خلال عام 2019، عبر تقديم منتجات مصرفية وخدمات متنوعة في إطار خطة إعادة الهيكلة التي يقوم بها البنك على كافة المستويات، والإهتمام بتقديم الخدمات الرقمية والتي بدأت بافتتاح البنك لأول فرع ذكي خلال العام الجاري.



يذكر أن مؤتمر هذا العام تم إقامته برعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وسط حضور كبير من محافظي البنوك المركزية العربية، ومسؤولو البنوك المصرية والعربية بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ووزراء عرب و الشخصيات العامة والإعلام .



قام الاتحاد أثناء فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بتكريم الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بمنحه جائزة «الرؤية القيادية لعام 2019»، نظرًا لجهوده وإنجازاته ودوره الرائد فى إدارة السياسة النقدية في المملكة وإنجازات مؤسسة النقد العربي السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.

