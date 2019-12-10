وداعا الخلوق المبدع .. الجمهور ينعى المخرج الكبير سمير سيف

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سمير_سيف بعد وفاته المخرج الكبير سمير سيف أمس إثر أزمة قلبية مفاجئة.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم.

‎#سمير_سيف



‏من كُتر الكلام الحلو قوي اللي بقرأه من كل اللي اشتغلوا مع الراحل العبقري ‎#سمير_سيف وكل اللي عرفوه وافتكرت لما جت السيرة بالصدفة مع الزعيم في كواليس "عوالم خفية" ففضل يحكيلي بحماس شديد نادر عن تجاربه..



‏ربنا يرحمك ويغفرلك. شخصيه محترمه جدا ‎#سمير_سيف



‏‎‎#الله يرحم المخرج الكبير ‎#سمير_سيف خالص التعازى لكم



‏فقدنا اليوم مخرج كبير ومعلم لأجيال من السنيمائيين..

ربنا يرحم الأستاذ سمير ويغفر له ويصبر أهله وكل محبيه. البقاء لله

والوداع ‎#سمير_سيف



‏‎الله يرحمه ويعفر له

مخرج له بصمة فنية ورؤية خاصة لن يتكرر.

خسارة للسينما العربية رحيل مخرج مصري كبير فنيا.

‎#سمير_سيف



‏رحل اليوم المخرج العملاق والمحبوب لي ‎#سمير_سيف غفر الله له وأدخل جناته.



‏وداعا المخرج الخلوق المبدع سمير سيف الذي قدم للسينما المصرية والعربية مجموعة من أهم أفلامها وحمل على كتفيه عبء الدورات الأخيرة للمهرجان القومي للسينما المصرية التي فقدت واحدا من مخرجيها الكبار.

‎#سمير_سيف



