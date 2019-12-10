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فن

جالسة على سرير .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بالأسود

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:15 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة جذابة واعتمدت في جلستها التصويرية على جلوسها على سرير بأحد الفنادق أثناء تواجدها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ارتدت ياسمين صبري فستانا باللون الأسود وذو أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة.

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فيما اعتمدت على شعرها المرفوع ولم تتكلف فى إستخدام مستحضرات التجميل حيث وضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز


وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "جورجينا الغلابة" و " قمر" و " شو هالجمال" و "ماشاء الله عليكي ملكه" و "قلبي ودقاته في الصورة".


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