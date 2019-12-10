جالسة على سرير .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بالأسود

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فيما اعتمدت على شعرها المرفوع ولم تتكلف فى إستخدام مستحضرات التجميل حيث وضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرزوانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "جورجينا الغلابة" و " قمر" و " شو هالجمال" و "ماشاء الله عليكي ملكه" و "قلبي ودقاته في الصورة".