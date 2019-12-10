محمود الخطيب يطير إلى باريس| اعرف السبب

يغادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي في طريقه للعاصمة الفرنسية باريس؛ لاستكمال برنامج العلاج الطبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك لمدة أسبوعين؛ للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه بين الحين والآخر.



يأتي ذلك بناءً على الفحوصات الطبية التي خضع لها رئيس الأهلي في باريس قبل أسبوعين بمعرفة أحد أكبر الأطباء ، وأجرى أشعة حديثة من نوعها في العالم أثبتت حاجته إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة. وتنفيذ برنامج علاج طبيعي وفقا لرؤية الطبيب المعالج.



وكان الكابتن محمود الخطيب قد ترأس اجتماع مجلس الإدارة الذي جرى أمس بفرع النادي بالشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات المهمة للنادي؛ جاء في مقدمتها تفعيل مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية رؤية 2045، وتجهيز العقود من قبل لجان مختصة ، تمهيدًا لتوقيعها مع شركة استادات. هذا بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الإدارية والرياضية في القطاعات المختلفة.

