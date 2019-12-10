أحمد حجاج: مصر وجنوب إفريقيا أكبر دولتين اقتصاديا وعسكريا فى القارة.. فيديو

قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا، إن تعامل مصر مع الاتحاد الإفريقي كان من أنشط التعاملات التي تمت حتى الآن.



أضاف السفير أحمد حجاج، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، إن رئيس جنوب إفريقيا هو رئيس الاتحاد الإفريقى بعد الرئيس السيسي فى الفترة القادمة.



وتابع السفير أحمد حجاج، أن الرئيس السيسي سيقوم بشرح كل ما حدث فى التنمية فى إفريقيا لرئيس جنوب إفريقيا لكي يكون على فهم ودراية كاملة على ما تم إنجازه فى خلال عصر الرئيس السيسي فى فترة رئاسة الاتحاد.



وأشار السفير أحمد حجاج، إلى أن انتهاء فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لا تعنى أن مصر ستتوقف عن التعامل مع القضايا الإفريقية.



وأوضح السفير أحمد حجاج، أن مصر وجنوب إفريقيا هم أكبر دولتين فى القارة الإفريقية اقتصاديا وعسكريا.