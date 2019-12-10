ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد حجاج: مصر وجنوب إفريقيا أكبر دولتين اقتصاديا وعسكريا فى القارة.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:17 م
السفير أحمد حجاج
السفير أحمد حجاج
Advertisements
قسم التوك شو
قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا، إن تعامل مصر مع الاتحاد الإفريقي كان من أنشط التعاملات التي تمت حتى الآن.

أضاف السفير أحمد حجاج، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، إن رئيس جنوب إفريقيا هو رئيس الاتحاد الإفريقى بعد الرئيس السيسي فى الفترة القادمة.

وتابع السفير أحمد حجاج، أن الرئيس السيسي سيقوم بشرح كل ما حدث فى التنمية فى إفريقيا لرئيس جنوب إفريقيا لكي يكون على فهم ودراية كاملة على ما تم إنجازه فى خلال عصر الرئيس السيسي فى فترة رئاسة الاتحاد.

وأشار السفير أحمد حجاج، إلى أن انتهاء فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لا تعنى أن مصر ستتوقف عن التعامل مع القضايا الإفريقية.

وأوضح السفير أحمد حجاج، أن مصر وجنوب إفريقيا هم أكبر دولتين فى القارة الإفريقية اقتصاديا وعسكريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تتجاوز الصعوبات فى القارة.. السيسي: نعمل لحياة أفضل لكل مواطن أفريقي | فيديو

شكرى: القارة الأفريقية امتداد طبيعي لمصر

صلاح حليمة: مصر ترسل مساعدات لـ جيبوتي لمواجهة آثار السيول والفيضانات ..فيديو

سيريل رامافوزا: مصر وجنوب أفريقيا أجمل بلدين في العالم

رئيس جنوب أفريقيا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

مساعد وزير الخارجية السابق: علاقة مصر بدول أفريقيا في تقدم منذ تولى الرئيس السيسي.. فيديو

ترشيحاتنا

فرمان من باتريس كارتيرون لإدارة نادي الزمالك

فيديو جراف| هيدى كرم تشعل الإنستجرام بـ الليجن الشفاف

اعترافات قاتلة طفليها بالدقهلية: زهقت من الجواز وكان لازم اتطلق فقررت اتخلص منهم

كلوب يصرح نادما: أخطأت في حق ساديو ماني

الأهلي يستجيب لطلبات "كاف" ويقدم مستندات مخالفة حكم مباراة النجم الساحلي للقانون

لاعبو سلة الأهلي يعتدون على الجماهير في صالة الأمير حمزة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رينو ونيسان وفورد وسوزوكي .. فيات fiat تعلن تخفيض أسعارها

5 حالات مرضية غريبة ونادرة ربما لم تسمع عنها .. أبرزها "متلازمة رائحة السمك"

صفة مشتركة بين الأميرة شارلوت ابنة كيت ميدلتون والملكة إليزابيث