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أخصائي تسويق إلكتروني: مجموعات على مواقع التواصل تنشر أكاذيب وبيانات مغلوطة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:13 م
السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
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هاني حسين
قال محمد الحارثي أخصائي التسويق الإلكتروني، إن هناك أكثر من 40 مليون مستخدم لمواقع التواصل الإجتماعي والفئة العمرية ما بين 24 وحتى 35 سنة .

وأضاف محمد الحارثي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، إن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كمنصات رقمية في تبادل المعلومات.

وتابع محمد الحارثي:" في الفترة الأخيرة وجدنا هجوم مستمر وتبادل بعض المعلومات المغلوطة حول مصر وبيانات تحمل شائعات وأكاذيب وأرقام غير حقيقية".

وأكمل محمد الحارثي:" الدولة تواجه المعلومات والبيانات المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجهات الدولة قامت بتوثيق كافة صفحاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع محمد الحارثي:" على المواطن التفرقة بين المعلومات والبيانات المغلوطة والصحيحة، وهناك مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي الهدف منها عدم تبادل معلومات رسمية".
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