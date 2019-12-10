أخصائي تسويق إلكتروني: مجموعات على مواقع التواصل تنشر أكاذيب وبيانات مغلوطة

قال محمد الحارثي أخصائي التسويق الإلكتروني، إن هناك أكثر من 40 مليون مستخدم لمواقع التواصل الإجتماعي والفئة العمرية ما بين 24 وحتى 35 سنة .



وأضاف محمد الحارثي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، إن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كمنصات رقمية في تبادل المعلومات.



وتابع محمد الحارثي:" في الفترة الأخيرة وجدنا هجوم مستمر وتبادل بعض المعلومات المغلوطة حول مصر وبيانات تحمل شائعات وأكاذيب وأرقام غير حقيقية".



وأكمل محمد الحارثي:" الدولة تواجه المعلومات والبيانات المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجهات الدولة قامت بتوثيق كافة صفحاتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".



وتابع محمد الحارثي:" على المواطن التفرقة بين المعلومات والبيانات المغلوطة والصحيحة، وهناك مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي الهدف منها عدم تبادل معلومات رسمية".

