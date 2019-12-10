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باحث سياسي ليبي: الاتفاقية الباطلة بين أردوغان وحكومة السراج لبيع ليبيا.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:50 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد سراج التاورجي الباحث السياسي الليبي أن الاتفاقية الباطلة التي تم توقيعها بين الحكومة الليبية الباطلة بقيادة فايز السراج وبين الحكومة التركية غير راضيين بها مؤكدا أن ما تم هو بيع ليبيا بالكامل للجماعات الإرهابية في قطر وتركيا.

وأضاف الباحث السياسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه بالنسبة لتهديدات زعيم الإخوان أردوغان لن يكون لها أي تأثير.

وتابع: نحن نعلم أن أروغان ليس على توافق تام مع الجيش التركي، مشيرا أننا نتذكر المشاهد التي حدثت بين الإخوان والجيش التركي في عام 2016 وتم قمع الشعب التركي.

وأشار الباحث السياسي أن خلال تلك الأحداث تم فصل عشرات من القضاة وفص أكبر عدد من قيادات الجيش التركي وسجن أكثر من 15 ألف إعلامي وهي سابقة لم تحدث في التاريخ.
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