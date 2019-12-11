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حوادث

محاكمة 271 متهماً بقضية حسم 2 ولواء الثورة اليوم

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:51 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،اليوم، محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازى شريف، والاشتراك فى الهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابى، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
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