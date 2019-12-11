أمن الغربية يكشف عن غموض واقعة اختفاء سيدة وأبنائها في زفتى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من فك لغز تغيب سيدة وأبنائها، وإعادتهم لمنزلهم بعد قرابة 7 أيام، بدائرة مركز زفتى.



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمد عمران مدير مباحث الغربية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتى، بتغيب سيدة وأبنائها من قرية كفر شبرا قلوج، التابعة للمركز، خلال ذهابها إلى مستشفى زفتى العام؛ لتوقيع الكشف الطبي على أطفالها.



وأوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث وتحرٍّ، قاده العقيد أحمد خيرى، ضم كلا من المقدم احمد الصباحى وكيل فرع البحث الجنائي والمقدم محمود العرنوسى رئيس مباحث المركز.



وأسفرت تحريات فريق البحث عن ان السيدة تركت منزلها بكامل إرادتها وذهبت إلى محافظة سوهاج، وجرى تحديد مكان اختبائها .



وأُعدت مأمورية بقيادة المقدم محمود العرنوسي وضباط البحث الجنائي، وتم إعادتها.



وحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.