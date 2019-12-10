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رياضة

أخبار الزمالك.. خالد بوطيب يصدم الزمالك.. ومرتضى منصور يكشف موعد انطلاق القناة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:38 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادى الزمالك ومن أبرزها ما يلي:

صدى البلد ينشر صورة عقد خالد بوطيب مع الزمالك.. تفاصيل مثيرة

حصل موقع صدى البلد على صورة من عقد المغربى خالد بوطيب لاعب نادى الزمالك الذى يقترب من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


سر تأجيل انطلاق قناة نادي الزمالك| مرتضى منصور يرد
فوجئ الجميع بإعلان خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، تأجيل انطلاق قناة الزمالك الجديدة، لأول أسبوع من يناير 2020، بعد تحديد أكثر من موعد سابقًا.

2.5 مليون دولار .. خالد بوطيب يوجه صدمة لـ الزمالك.. تفاصيل

رفض المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التنازل عن جزء من مستحقاته لدى الإدارة البيضاء لفسخ التعاقد بشكل ودي بين الطرفين.


شيكابالا مهدد بالغياب عن موقعة الزمالك وبيراميدز في الدوري
أصبح موقف مشاركة محمود عبدالرازق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال مواجهة بيراميدز المقرر إقامتها الخميس المقبل باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 صعبا للغاية.

تدريبات خاصة لحراس الزمالك استعدادا لـ بيراميدز
شارك الثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل في تقسيمة الفريق وبعض التدريبات الفنية برفقة لاعبي الفريق تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بينما اكتفى محمد صبحي بالتدريبات التى خاضها تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.

كارتيرون يظهر العين الحمراء لـ عمر السعيد

خضع عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات إضافية منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق اليوم.
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