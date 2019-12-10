أخبار الزمالك.. خالد بوطيب يصدم الزمالك.. ومرتضى منصور يكشف موعد انطلاق القناة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادى الزمالك ومن أبرزها ما يلي:



حصل موقع صدى البلد على صورة من عقد المغربى خالد بوطيب لاعب نادى الزمالك الذى يقترب من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.فوجئ الجميع بإعلان خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، تأجيل انطلاق قناة الزمالك الجديدة، لأول أسبوع من يناير 2020، بعد تحديد أكثر من موعد سابقًا.رفض المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التنازل عن جزء من مستحقاته لدى الإدارة البيضاء لفسخ التعاقد بشكل ودي بين الطرفين.أصبح موقف مشاركة محمود عبدالرازق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، خلال مواجهة بيراميدز المقرر إقامتها الخميس المقبل باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 صعبا للغاية.شارك الثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل في تقسيمة الفريق وبعض التدريبات الفنية برفقة لاعبي الفريق تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بينما اكتفى محمد صبحي بالتدريبات التى خاضها تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.خضع عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات إضافية منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق اليوم.