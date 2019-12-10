بسبب الغياب .. إحالة 141 من العاملين بمنشآت خدمية في كفر الزيات للتحقيق

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء الثلاثاء، إحالة 141 من العاملين بمنشآت خدمية تابعة للمحليات والصحة والتعليم والطب البيطرى والتضامن الاجتماعي بقرية إبيار التابعة للمركز للتحقيق، بسبب الغياب وترك العمل بدون إذن.



جاء ذلك القرار على خلفية مرور مفاجئ لرئيس المدينة على المنشآت والمرافق والقطاعات الخدمية بقرية إبيار، للوقوف على مدى انتظام العمل وتقديم الخدمات، ورصد المشكلات والسلبيات للتغلب عليها، ورصد عدم تواجد 97 طبيب وممرضة وإدارى بالمستشفى المركزي، وبالوحدة البيطرية عدم تواجد 7 موظفين، وبمكتب صحة إبيار عدم تواجد 8 من العاملين، وبمركز الرعاية الصحية والأمومة والطفولة بذات القرية عدم تواجد 11 من العاملين.



كما رصد رئيس المدينة ترك عمل لـ 3 موظفين بالوحدة المحلية للقرية بدون إذن، و9 موظفين بمكتب التضامن الاجتماعى، و2 من العاملين بمدرسة إبيار للتعليم الأساسي، وغياب 4 معلمين بمدرسة إبيار الثانوية بنات، بينما تبين انتظام العمل بدون حالات غياب بمدرسة إبيار الجديدة ومكتب التموين، ومحطة مياه الشرب والصرف الصحى.