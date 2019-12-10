بطل حادث كنيسة مارمينا بحلوان: سعيد جدا بتنفيذ حكم الإعدام على القاتل.. فيديو

قال صلاح الموجى بطل حادث كنيسة مارمينا بحلوان، إن اليوم بعد تنفيذ حكم الإعدام على الارهابى إبراهيم إسماعيل ستهدأ أسر شهداء الحادث الأليم.



وأضاف الموجى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه فعل شيئا كان لابد من فعله لإنقاذ أرواح لا ذنب لها من أن تقتل.



وتابع: أشكر عدالة القضاء المصرى فى الأخذ بثأر الشهداء بكنيسة مارمينا بحلوان.



وأشار صلاح الموجى، الى أن العديد من الأشخاص العامة بالدولة تواصلوا معه لشكره على هذا الموقف الإنسانى الذى فعله.





