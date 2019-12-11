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رياضة

نادر شوقي يوضح أسباب النتائج السلبية للجونة في الفترة الأخيرة.. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:07 ص
نادر شوقي
نادر شوقي
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محمد رشاد
قال نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة فريق كرة القدم بنادي الجونة، إن النتائج السلبية التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية، جاءت بسبب عدم توافق فلسفة المدرب الصربي نيبوشا مع اللاعبين.

الجونة تلقي الخسارة الخامسة اليوم من إنبي برباعية، وذلك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال نادر شوقي، خلال تصريحات في قناة تايم سبورت: "غير سعيد أننا خسرنا لثالث مرة على أرضنا، ما رأيته من المدير الفني منذ بداية الموسم حتى الآن أنه يعمل بشكل جيد وبضمير ولا يوجد مشاكل في غرفة الملابس، والنتائج عكس ما تخيلت الناس، كنا نتفهم الكيمياء بين المدرب واللاعبين ستأخذ 5 أو 6 مباريات ولكن ليس بمثل هذه النتائج".

وتابع نادر شوقي: "مقبلين على مباراة بيراميدز وسنفكر فيها، الموسم الماضي كنا نسير بشكل جيد ومرة واحدة هبطنا، هذا ليس معناه أننا سنظل على هذه النتائج سيكون في صعود قريبًا، غير قلق ولكن حزين".

وأضاف نادر شوقي: "لابد أن ننظر هل هناك أفضل من اللاعبين المتواجدين في الجونة، مع احترامي للكل في انتقالات الموسم الحالي عملنا بشكل جيد، تعاقدنا مع عناصر مميزة تفيد مشروعنا خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وواصل نادر شوقي: "تعاقدنا مع أحمد حمدي، ومع محمد نجيب وباسم علي ولدينا جدو وعناصر الخبرة والشباب لا توجد مشكلة في الثقة بالنفس، يجب أن يكون هناك تعديل مسار لأن هذا لم نكن منتظرينه، حاليًا لسنا في وسط الموسم أو آخره، نهاية الموسم سنحكم ولا يوجد قلق".

وأتم نادر شوقي: "لا أعتقد أننا في يناير سنتعاقد مع نجوم لا نحتاج لأحد ولكن ينقصنا الكيمياء (التجانس) بين اللاعبين، الكرة تحتاج إلى بعض الحظ، اللاعبون يتدربون بشكل جيد والمدير الفني يعمل بشكل جيد، ولكن النتائج سيئة، فقد لعبنا 7 مباريات وسجلنا هدفين فقط، هناك أشياء يجب أن نعالجها، أطمئن نفسي ومن معي هذا ليس ما نقبل به وليس ما نريده نهاية الموسم".

يذكر أن نادي الجونة أعلن منذ قليل إقالة المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، بعد هزيمة الفريق واحتلاله المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.
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