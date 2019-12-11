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اقتصاد

الرقابة المالية: استحدثنا إدارة مستقلة للتنمية المستدامة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
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علياء فوزي
أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة استحدثت إدارة مستقلة للتنمية المستدامة، بإنشاء أول مركز إقليمي للتمويل المستدام؛ لنشر الوعي، وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر في المنطقة.

وأوضح الدكتور محمد عمران في تصريحات له، أن الهيئة أطلقت أول تقرير للاستدامة تصدره هيئة عامة في مصر، وأصدرت قرارا يلزم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس إدارتها عنصرا نسائيا واحدا على الأقل، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشار الدكتور محمد عمران إلى اعتزام الهيئة مطالبة تلك الشركات بالإفصاح عن تأثير التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية.

ونوه إلى أن الرؤية المستقبلية، أكبر، بالنسبة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، في القيام بدور أكثر إسهاما في النمو الاقتصادي، وهو ما دفع الهيئة لإطلاق أول استراتيجية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، والتي تحدد مسار القطاع خلال السنوات المقبلة، بهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين، ويحول الشمول المالي من رؤى وأفكار، إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولوياته تمكين المرأة والشباب ومحدودي الدخل، معتمدا في تحقيق ذلك على التحول الرقمي وآليات التكنولوجيا المالية.
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