الرقابة المالية: استحدثنا إدارة مستقلة للتنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة استحدثت إدارة مستقلة للتنمية المستدامة، بإنشاء أول مركز إقليمي للتمويل المستدام؛ لنشر الوعي، وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر في المنطقة.





وأوضح الدكتور محمد عمران في تصريحات له، أن الهيئة أطلقت أول تقرير للاستدامة تصدره هيئة عامة في مصر، وأصدرت قرارا يلزم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس إدارتها عنصرا نسائيا واحدا على الأقل، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.





وأشار الدكتور محمد عمران إلى اعتزام الهيئة مطالبة تلك الشركات بالإفصاح عن تأثير التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية.



