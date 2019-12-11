بـ هوت شورت.. روان بن حسين في أحدث جلسة تصوير

نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين صورًا جديدة على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت روان بن حسين فى الصور بإطلالة شتوية، حيث ارتدت تيشيرت أسود وسترة وهوت شورت جلد اسود وعلقت قائلة: "الحين لاشوف تعليق واحد يقول اين الكرشة".





وكانت روان بن حسين قد أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها، وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الإجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام".





يُذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996م في الكويت، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.



