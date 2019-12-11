ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بـ هوت شورت.. روان بن حسين في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:04 ص
روان بن حسين
روان بن حسين
Advertisements
محمد بدران
نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين صورًا جديدة على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت روان بن حسين فى الصور بإطلالة شتوية، حيث ارتدت تيشيرت أسود وسترة وهوت شورت جلد اسود وعلقت قائلة: "الحين لاشوف تعليق واحد يقول اين الكرشة".

وكانت روان بن حسين قد أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها، وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الإجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام".

يُذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996م في الكويت، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.

وانتقلت "روان" مؤخرًا إلى العاصمة البريطانية لندن لدراسة القانون، وتأمل أن تصبح كاتبة في الأدب الفصيح وشاعرة، تدرس حاليًا المحاماة في لندن، وحققت شعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، خاصة لدى المهتمين بعالم الموضة والجمال.
بـ هوت شورت.. روان بن حسين في أحدث جلسة تصوير
بـ هوت شورت.. روان بن حسين في أحدث جلسة تصوير
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجأة برلمانية بشأن علاج مرضى الأورام

طفلة رضيعة تفاجئ والدها عند ظهور حوت ضخم في المحيط.. فيديو

أخبار الفن.. حقيقة زواج حلا شيحا.. رقص والد شيرين رضا يشعل إنستجرام.. إعلامية كويتية تهاجم شيرين عبد الوهاب

بـ 18 سيارة إطفاء.. السيطرة على حريق في مصنع للسيارات بالشرقية

محمد صلاح يحرز هدفا إعجازيا في شباك سالزبورج بدوري الأبطال .. فيديو

الغربة بتبين المعادن .. تعرف على رسالة بدرية طلبة لـ أشرف زكى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي