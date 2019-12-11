إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بجامعة الأزهر.. غدًا

قررت جامعة الأزهر، إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بها، غدا الخميس، في تمام العاشرة صباحا، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات الإلكتروني، بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمركز إعداد القادة في شارع صلاح سالم.





وسبق أن أعلنت الجامعة عن وظائف شاغرة وتم نشر الإعلان الخاص بذلك على بوابة الحكومة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.





كما يعقد اليوم الأربعاء بكلية العلوم (فرع البنات) اجتماع موسع بحضور الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات بالجامعة، والدكتور مصطفى عبدالغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات لمناقشة تطوير الدراسات العليا، وما يتعلق بأودية التكنولوجيا والحاضنات، والتصنيف الدولي للجامعة والمشاريع البحثية والعلمية ومشاريع الاتحاد الأوروبي.



