حمدي النقاز على إنستجرام: عش أفضل حياتك ودعهم يتحدثون

نشر حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، والمنتخب التونسي، صورا جديدة له مع زوجته "ميرفي النقاز"، عبر حسابه على "انستجرام".





ظهور حمدي النقاز في الصورة، كان من أحد المطاعم، وذلك بعد فسخ تعاقده مع نادى الزمالك، وعلق عليها "عش افضل حياتك ودعهم يتحدثون".





وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صور "النقاز"، وانهالت عليها التعليقات.





وكان حمدي النقاز قد أعلن فجر يوم الإثنين الماضي، فسخ عقده مع الزمالك، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.





ويترقب عشاق كرة القدم فى مصر المواجهة القوية التي ستجمع الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.





وتلقى الزمالك هزيمة في آخر لقاءاته بالدوري أمام إنبي 1-2، وتعادل بيراميدز مع أسوان 2-2 لكل منهما.



