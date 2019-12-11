اخبار الرياضة | أمر وحيد يمنع كهربا من الانضمام للأهلي.. ورقم قياسي لـ محمد صلاح

نشر موقع "صدى البلد" منذ فجر اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





أكد نصر عزام المحامي الدولي والمحاضر بالفيفا، أن انتقال محمود كهربا للنادي الأهلي، سيكون صحيحًا ولا غبار عليه كما يردد البعض.





نشر حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، والمنتخب التونسي، صورا جديدة له مع زوجته "ميرفي النقاز"، عبر حسابه على "انستجرام".





أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، إعجابه بالهدف العالمي الذي سجله المحترف الدولي المصري، محمد صلاح، امس الثلاثاء، في شباك سالزبورج النمساوي، خلال الفوز 2-0 في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.





سجل المحترف الدولي المصري محمد صلاح،لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، هدفًا في شباك مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، أمس الثلاثاء، خلال فوز فريقه 2-0، لحساب الجولة الختامية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



