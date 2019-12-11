في 10 ثوان| ميس حمدان تشغل إنستجرام بوصلة رقص.. فيديو

وعلقت ميس حمدان على الفيديو قائلة: "لى لى بنت مى وأصحابها خواجات حبتين فطلبوا منى أوريهم كام حركة عربى وزى ما أنتوا شايفين يجننوا.. ربنا يحميلكوا ولادكم كلكم".





فاجأت الفنانة ميس حمدان، الجمهور بنشر فيديو لها مع ابنة أختها وأصدقائها وهى تدربهم على الرقص، عبر حسابها الشخصى لموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.ظهرت ميس حمدان في الفيديو مرتدية بنطلون ليجن أسود وعليه توب أبيض مكشوف الأكتاف ومنطقة البطن.