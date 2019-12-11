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فن

بإطلالة جريئة .. تشارليز ثيرون تخطف الأنظار من نيكول كيدمان في العرض الخاص لـ Bombshell

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:57 ص
تشارليز ثيرون
تشارليز ثيرون
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شروق ابراهيم
خطفت النجمة العالمية تشارليز ثيرون الأنظار اليها خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد Bombshell الذي أقيم أمس الثلاثاء بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأطلت تشارليز ثيرون بفستان أسود مكشوف من الصدر وقصير،من توقيع ماركة ديور مع المكياج البسيط.

وظهر مع تشارليز ثيرون أيضا على السجادة الحمراء للعرض الخاص بطلات الفيلم نيكول كيدمان التي اختارت بدلة كلاسيكة اما مارجوت روبي كانت اطلالتها عبارة عن فستان موف طويل.

وتدور أحداث الفيلم حول مدير ومؤسس قناة "فوكس نيوز" روجر آيلز الذي اتهم بقضايا تحرش رفعتها مذيعات ضده.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تشارليز ثيرون كل من نيكول كيدمان ،مارجوت روبي ، كيت ماكننون جون ليثجو،اليس ايفي
ومن اخراج جاي روش.

ومن المقرر طرح الفيلم يوم 13 ديسمبر المقبل في السينما الأمريكية والعالمية.
بإطلالة جريئة .. تشارليز ثيرون تخطف الأنظار من نيكول كيدمان في العرض الخاص لـ Bombshell
بإطلالة جريئة .. تشارليز ثيرون تخطف الأنظار من نيكول كيدمان في العرض الخاص لـ Bombshell
بإطلالة جريئة .. تشارليز ثيرون تخطف الأنظار من نيكول كيدمان في العرض الخاص لـ Bombshell
بإطلالة جريئة .. تشارليز ثيرون تخطف الأنظار من نيكول كيدمان في العرض الخاص لـ Bombshell
بإطلالة جريئة .. تشارليز ثيرون تخطف الأنظار من نيكول كيدمان في العرض الخاص لـ Bombshell
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