بإطلالة جريئة .. تشارليز ثيرون تخطف الأنظار من نيكول كيدمان في العرض الخاص لـ Bombshell

خطفت النجمة العالمية تشارليز ثيرون الأنظار اليها خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد Bombshell الذي أقيم أمس الثلاثاء بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



وأطلت تشارليز ثيرون بفستان أسود مكشوف من الصدر وقصير،من توقيع ماركة ديور مع المكياج البسيط.



وظهر مع تشارليز ثيرون أيضا على السجادة الحمراء للعرض الخاص بطلات الفيلم نيكول كيدمان التي اختارت بدلة كلاسيكة اما مارجوت روبي كانت اطلالتها عبارة عن فستان موف طويل.



وتدور أحداث الفيلم حول مدير ومؤسس قناة "فوكس نيوز" روجر آيلز الذي اتهم بقضايا تحرش رفعتها مذيعات ضده.



ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تشارليز ثيرون كل من نيكول كيدمان ،مارجوت روبي ، كيت ماكننون جون ليثجو،اليس ايفي

ومن اخراج جاي روش.



ومن المقرر طرح الفيلم يوم 13 ديسمبر المقبل في السينما الأمريكية والعالمية.