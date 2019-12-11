لتمويل 7777 مصنعا.. 203 ملايين و 566 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة بقنا

قال اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بتمويل 739 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر خلال شهر نوفمبر الماضي بإجمالي قيمة مالية بلغت 23 مليونا و34 ألف جنيه وذلك في إطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز إلى مساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.





وأوضح الداودى، بأن المشروعات التي تم تمويها خلال شهر نوفمبر منها 30 مشروعا صغيرا بتمويل يصل إلي 14 مليونا و248 ألف جنيه