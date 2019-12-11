لتمويل 7777 مصنعا.. 203 ملايين و 566 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة بقنا

قال اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بتمويل 739 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر خلال شهر نوفمبر الماضي بإجمالي قيمة مالية بلغت 23 مليونا و34 ألف جنيه وذلك في إطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز إلى مساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.
وأوضح الداودى، بأن المشروعات التي تم تمويها خلال شهر نوفمبر منها 30 مشروعا صغيرا بتمويل يصل إلي 14 مليونا و248 ألف جنيه
و709 مشاريع متناهية الصغر بتمويل مالي بلغ 8 ملايين و785 الف جنيه.
وأضاف محافظ قنا، بأن عدد المشروعات الممولة خلال الفترة من يناير وحتي أكتوبر من العام الحالي بلغت 7777 مشروعا بتمويل قدره 203 ملايين و566 الف جنيه منها 435 مشروعا صغيرا بإجمالي تمويل 106 ملايين و174 ألف جنيه، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 7342 مشروعا بتمويل قدره 97 مليونا 391 ألف جنيه.
وأكد الداودى، علي أن المحافظة تعطي أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.