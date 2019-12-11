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أخبار العالم

جانتس: نتنياهو يكافح من أجل حصانته

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:06 م
رئيس حزب كاحوال لافان
رئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس
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سمر صالح
قال رئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس اليوم الأربعاء إن نتنياهو يحاول الحصول على أغلبية لضمان حصانته.

وأضاف جانتس وفق القناة 7 العبرية خلال مؤتمر "الحفاظ على القانون" أن نتنياهو يكافح من أجل حصانته وهو في صراع مستمر منذ الحملتين الانتخابيتين وربما للأسف في الجولة الثالثة.

وتابع: "سنعمل بجد وبقدر الإمكان لمنع حصانته".

وقرر حزب الليكود إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار رئيسه ومرشحه لرئاسة الوزراء في أي حكومة إسرائيلية مقبلة.

وذكرت القناة 7 العبرية أن حزب الليكود قرر إجراء الانتخابات التمهيدية له يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.

يشار إلى أن نتنياهو وافق على إجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة الحزب.

وكان المنافس لنتنياهو جدعون ساعر أعلن عن خوضه الانتخابات وعزمه الفوز بها وأن بمقدوره تشكيل حكومة وإجراء مفاوضات مع الأحزاب الإسرائيلية، لكنه أعلن أنه سيبقى في الحزب إن خسر أمام نتنياهو.
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