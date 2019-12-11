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منوعات

اختبر قوة ملاحظتك| هل يمكنك تحديد الاختلافات بين الصورتين في دقيقة؟

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:32 م
صدى البلد
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هدير علاء
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لغزًا حير العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، على الرغم من أنه قد يبدو بسيطًا في البداية، لكنه بدون شك يتطلب دقة ملاحظة عالية كي يتم حله.

وطُلب من الرواد محاولة العثور على ثمانية اختلافات بين صورتين في دقيقة أو أقل من ذلك، وهو ما كان بمثابة تحدي، خاصة وأن كل منهما تبدو مطابقة للأخرى، لكن في حقيقة الأمر توجد فروق طفيفة بينهما ليس من السهل تحديدها.

وأشارت الصحيفة إلى وجود رقم قياسي تمكن أحد الرواد من تحقيقه، حيث استطاع تحديد كافة الاختلافات في زمن قدره 58 ثانية.

ويظهر في الصورتين قطار يمر عبر جبال الألب السويسرية، وتحيط به مناظر طبيعية؛ وفي حال كنت تواجه صعوبة في العثور على الاختلافات بين الصورتين، فحاول أن تدقق النظر جيدًا بشكل خاص في الجبال والمباني والأشجار الموجودة في كل صورة.

ويمكنك إيجاد كافة الاختلافات بين الصورتين موضحة في اللقطة الثالثة المرفقة أدناه..
اختبر قوة ملاحظتك| هل يمكنك تحديد الاختلافات بين الصورتين في دقيقة؟
اختبر قوة ملاحظتك| هل يمكنك تحديد الاختلافات بين الصورتين في دقيقة؟
اختبر قوة ملاحظتك| هل يمكنك تحديد الاختلافات بين الصورتين في دقيقة؟
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