ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أفريقية البرلمان تطالب بإطلاق بوابة إلكترونية لخدمة رجال الأعمال المستثمرين

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:53 ص
النائب مهدى العمدة
النائب مهدى العمدة ، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب مهدى العمدة ، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن لجنة الشئون الأفريقية طالبت خلال إحدى اجتماعاتها بمجلس النواب من مساعد وزير الخارجية بضرورة إطلاق بوابة إلكترونية لخدمة رجال الأعمال المستثمرين برعاية الدولة.

وأكد العمدة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهدف من تأسيس هذه البوابة هو توفير معلومات كافية لرجال الأعمال المستثمرين من معظم الدول التى تتعاون معها مصر ، ومن ضمنها الدول التى وقعت معها مصر إتفاقية "الكوميسا".

وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان إلى أن هذه البوابة تستهدف خدمة رجال الأعمال والتسهيل عليهم بشأن كل ما يتعلق بالجمارك والنقل فى عملية الإستثمار.

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان أمس الأول الثلاثاء، على أن يعود البرلمان للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر.

وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الثقافة.
Advertisements

ترشيحاتنا

نشرة الفن | خطوبة محمد الشرنوبي.. محمد رمضان يرد على زوجة أحمد الفيشاوي.. ماجد المصري يباغت مايا دياب بـ قبلة

التحضير لطوكيو 2020.. كرم جابر يكشف كواليس عودته للمشاركة في الأولمبياد

كنت معاه وكان كويس خالص.. نبيلة عبيد تنهار في عزاء سمير سيف

وفاة حفيدى وزير التنمية الأسبق بسبب شاحن الموبيل

عبد الحفيظ يكشف حقيقة ضم كهربا ورحيل صالح جمعة.. تفاصيل

على طريقة الفوتوشوب.. صور جديدة لـ محمد الشرنوبي وخطيبته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس شركة يفاجئ العاملين بـ 50 ألف دولار هدية لكل موظف

وفاة حفيدى وزير التنمية الأسبق بسبب شاحن الموبيل

بعد وفاة هنا وسليم.. كيف تحمي أطفالك من شاحن الهاتف ؟ ..صور