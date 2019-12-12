أفريقية البرلمان تطالب بإطلاق بوابة إلكترونية لخدمة رجال الأعمال المستثمرين

قال النائب مهدى العمدة ، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن لجنة الشئون الأفريقية طالبت خلال إحدى اجتماعاتها بمجلس النواب من مساعد وزير الخارجية بضرورة إطلاق بوابة إلكترونية لخدمة رجال الأعمال المستثمرين برعاية الدولة.



وأكد العمدة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهدف من تأسيس هذه البوابة هو توفير معلومات كافية لرجال الأعمال المستثمرين من معظم الدول التى تتعاون معها مصر ، ومن ضمنها الدول التى وقعت معها مصر إتفاقية "الكوميسا".



وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان إلى أن هذه البوابة تستهدف خدمة رجال الأعمال والتسهيل عليهم بشأن كل ما يتعلق بالجمارك والنقل فى عملية الإستثمار.



رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان أمس الأول الثلاثاء، على أن يعود البرلمان للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر.



وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الثقافة.