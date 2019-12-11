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محافظات

الكشف على 1852 حالة في قافلة طبية مجانية بقرية ميت لوزة فى الدقهلية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:41 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1852 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية ميت لوزة مركز المنصورة خلال يومين.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 33 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة،وإصدار 10 قرارات علاج على نفقة الدولة،واجراء أشعة عادية وموجات صوتية ل152حالة،واجراء372 تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات،والكشف على151من أمراض الضغط والسكر. 

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة،وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن اقامتهم. 

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة التي استمرت على مدار يومي 9،10ديسمبر الجاري.

واضاف ان القافلة ضمت 10عيادات متخصصة شملت عيادة 2 باطنة و2عيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم اسرة، واسنان، وأقيم على هامش القافلة 42 ندوة تثقيفية.
الكشف على 1852 حالة في قافلة طبية مجانية بقرية ميت لوزة فى الدقهلية
الكشف على 1852 حالة في قافلة طبية مجانية بقرية ميت لوزة فى الدقهلية
الكشف على 1852 حالة في قافلة طبية مجانية بقرية ميت لوزة فى الدقهلية
الكشف على 1852 حالة في قافلة طبية مجانية بقرية ميت لوزة فى الدقهلية
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