تشكيل لجنة لإعداد الصياغة النهائية لتقريرها بشأن الرد على بيان الحكومة

قررت لجنة الرد علي بيان الحكومة، برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل الأول لمجلس النواب، تشكيل لجنة لإعداد الصياغة النهائية لتقريرها واستدعاء الحكومة للرد علي عدد من الملاحظات التي جاءت بها.



وقال النائب السيد الشريف، رئيس لجنة الرد عل بيان الحكومة، إن اللجنة ستبدأ في وضع كافة الملاحظات التي جاءت بتقارير اللجان، في شكل تقرير نهائي لعرضه علي الجلسة العامة في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل انشغال المجلس بعدد من التشريعات المهمة.



ومن جانبه انتقد النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب بالبرلمان، تصرفات بعض المحافظين بسحب عدد من تراخيص النوادي ومراكز الشباب بالمحافظات وهو ما يُعد "سفك لدماء الشباب".



مشيرا إلى أن أحد المحافظين مُصر علي سحب ترخيص أحد المعسكرات الشبابية علي أحد الشواطئ بدعوي إقامة مشروع استثماري رافضا تدخل أي شخص للرجوع عن هذا القرار.



وأضاف رشاد، إن وزير الشباب يحاول التدخل في هذا الملف بالتواصل مع المحافظين ويجب علي البرلمان دعمه.



فيما قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغير، إن الحكومة بتأخذ تقارير البرلمان "ولا بتبص عليها" ورئيس الوزراء لم يتناول في بيانه أمام البرلمان خطته لخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلي أن بعض المحافظين لا يعرفوا شئ عن مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة من الأساس.

