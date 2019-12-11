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رياضة

بحضور الخطيب.. تعرف على قرارات الأهلي لتطوير قطاع الناشئين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:06 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح اجتماعا فى حضور محمود الخطيب رئيس النادي ، وناقشت العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة .

و استعرضت اللجنة خلال الاجتماع الملف الخاص بتطوير قطاع الناشئين في حضور فتحى مبروك الذي عرض رؤيته حول تطوير القطاع فنيا وإداريا بالشكل الذى يحقق الأهداف المخطط لها.

واتخذت اللجنة القرارات التالية:

– يتولى فتحي مبروك كافة النواحى الفنيه للقطاع للاستفادة من خبراته الكبيرة، على أن يتولى الكابتن هشام حنفى مساعد رئيس القطاع جميع النواحى الإدارية .

-البدء في خطوات تطوير الأجهزة الفنية والإدارية، وتثقيف لاعبي فرق قطاع الناشئين عن طريق عقد محاضرات فنية و تحكيمية في تعديلات قانون كرة القدم الجديدة.

– الاستعانة بمحاضر نفسي وأخصائي تغذية للإسهام في تطوير الأداء النفسي و البدني للاعبي القطاع.

– تفعيل الخطة الموضوعة لتقييم جميع لاعبي قطاع الناشئين والبراعم وفقًا للأساليب الحديثة على مدار الموسم.

– تطوير طرق اكتشاف المواهب في ضوء الدراسة التي قدمها محمود صالح مدير إدارة اكتشاف المواهب.
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