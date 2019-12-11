رئيس جامعة الأزهر يتخذ قرارات جديدة.. تعرف عليها

ووافق رئيس الجامعة، على منح الدكتورة مربوط درجة أستاذ مساعد وقدرة ١١٤جنيها او علاوة من علاوات الدرجة أيهما اكبر مع منحها البدلات المقررة للوظيفة.كما قرر رئيس الجامعة، تعيين الدكتور محمد عبد الله عزب عبد الله بوظيفة مدرس بقسم البساتين تخصص (خضر) بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بأسيوط.وناشد رئيس الجامعة، الإدارة العامة للموازنة والحسابات والمتابعة المالية اتخاذ اللازم نحو منحه أول مربوط درجة مدرس أو علاوة من علاوات الدرجة أيهما أفضل وكذا بدل الجامعة المقرر لوظيفة مدرس.