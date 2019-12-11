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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يتخذ قرارات جديدة.. تعرف عليها

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:21 م
محمد شحتة
قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، منح 111 أستاذا واستاذا مساعدا اول مربوط لهم بقيمة 140 جنيها للأستاذ و114 جنيها للأستاذ المساعد.

كما قرر رئيس الجامعة، تعيين الدكتورة هويدا السيد حسن إسماعيل بوظيفة أستاذ مساعد تخصص (أدب وحضارة ) بقسم اللغة الفرنسية وآدابها والترجمة الفورية بكلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة.
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ووافق رئيس الجامعة، على منح الدكتورة مربوط درجة أستاذ مساعد وقدرة ١١٤جنيها او علاوة من علاوات الدرجة أيهما اكبر مع منحها البدلات المقررة للوظيفة.

كما قرر رئيس الجامعة، تعيين الدكتور محمد عبد الله عزب عبد الله بوظيفة مدرس بقسم البساتين تخصص (خضر) بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بأسيوط.

وناشد رئيس الجامعة، الإدارة العامة للموازنة والحسابات والمتابعة المالية اتخاذ اللازم نحو منحه أول مربوط درجة مدرس أو علاوة من علاوات الدرجة أيهما أفضل وكذا بدل الجامعة المقرر لوظيفة مدرس.
رئيس جامعة الأزهر يتخذ قرارات جديدة.. تعرف عليها
رئيس جامعة الأزهر يتخذ قرارات جديدة.. تعرف عليها
رئيس جامعة الأزهر يتخذ قرارات جديدة.. تعرف عليها
رئيس جامعة الأزهر يتخذ قرارات جديدة.. تعرف عليها
رئيس جامعة الأزهر يتخذ قرارات جديدة.. تعرف عليها
رئيس جامعة الأزهر يتخذ قرارات جديدة.. تعرف عليها
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