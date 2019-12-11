حملات للنظافة والتجميل بشوارع مطاي شمال المنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال المنيا، متابعة حاله النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالمركز، وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ اللواء أسامة القاضي.



حيث تم رفع مخلفات القمامة بنطاق أحياء المدينة الأربع ومجالس القرى الخمسة التابعة للمركز، بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية نظيفة .



وتابع الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، حملات رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية للظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك من الشوارع الرئيسية والاحياء بشمال وجنوب المدينة بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة.



كما نفذت الوحدة المحلية أعمال تجميل للشوارع بمحيط مدرسة الشهداء بشمال المدينة بالتعاون مع الإدارة التعليمية بمطاي بهدف تفعيل الدور المجتمعي للحفاظ على نظافة البيئة.



وتواصل الوحدة المحلية تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات الصلبة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.





