الهجرة غير الشرعية والإرهاب بين التحريم والمرض.. ورش فنية في ثقافة المنيا

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا وتم عقد محاضرة بعنوان الهجرة غير الشرعية نظمها بيت ثقافة مطاى بمدرسة متولى الشعراوى المشتركة.





وأوضح خلالها الدكتور محمد عبد الظاهر اسباب الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة المبذولة والانجازات التى تحققت فى الدولة التى ساهمت فى القضاء عليها فى توفير فرص عمل للشباب بدلا من الهجرة خارج البلاد وتعرضهم لخطر الموت اوالاتجار فى البشر.





كما نظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية للتعبير الحر شارك فيها ٢٠ طفلا من أبناء قرية دهمرو قدمها الفنان التشكيلى جمعة محمد جمعة.



