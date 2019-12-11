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ثقافة

الهجرة غير الشرعية والإرهاب بين التحريم والمرض.. ورش فنية في ثقافة المنيا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:37 م
ورش فنية في ثقافة
ورش فنية في ثقافة المنيا
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ايمن رياض
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا وتم عقد محاضرة بعنوان الهجرة غير الشرعية نظمها بيت ثقافة مطاى بمدرسة متولى الشعراوى المشتركة. 

وأوضح خلالها الدكتور محمد عبد الظاهر اسباب الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة المبذولة والانجازات التى تحققت فى الدولة التى ساهمت فى القضاء عليها فى توفير فرص عمل للشباب بدلا من الهجرة خارج البلاد وتعرضهم لخطر الموت اوالاتجار فى البشر.

كما نظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية للتعبير الحر شارك فيها ٢٠ طفلا من أبناء قرية دهمرو قدمها الفنان التشكيلى جمعة محمد جمعة. 

كما ناقش بيت ثقافة دلجا كتاب بعنوان" الإرهاب بين التجريم والمرض." تأليف الدكتور محمد يسرى ابراهيم فى محاضرة ثقافية ناقشها صلاح عبد الجواد موضحا فيها اضرار الإرهاب التى يستهدف إزهاق الأرواح البشرية دون ذنب وهدر الأموال وإتلاف الممتلكات ونشر الخوف والرعب في قلوب الآمنين والعصيان والتمرد على ولي الأمر وانتشار الفوضى في البلاد والتفرقة الطائفيّة.
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