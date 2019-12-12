نائب روض الفرج يطالب بتطوير مكتب الشهر العقاري بالدائرة

تقدم النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل بشأن ضرورة تطوير مكتب شهر عقاري شبرا وروض الفرج والساحل.





وأضاف "الجوهري"، في طلبه، أنه تقدم بالطلب عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، ونظرا لما يعانيه المواطنين من الإهمال الشديد في هذا المكان والارتفاع في المبني والازدحام الشديد ونقص الخدمات والموظفين.





وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل وروض الفرج، بسرعة مناقشة هذا الطلب والعمل على تطوير هذا المكتب لما يؤديه من خدمات مهمة وحيوية للمواطنين في هذه المنطقة.







