الدوري المصري.. الإسماعيلي يهزم شباك مصر المقاصة بهدفين نظيفين في الوقت القاتل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزا قاتلا بهدفين على ضيفه نادي مصر المقاصة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع الـ 7 من بطولة الدوري الممتاز .



انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين ولكن عقب انطلاق صافرة أحداث الشوط الثاني استطاع لاعبو نادي

الإسماعيلي من خطف هدفين متتاليين ليقضي على آمال مصر المقاصة .



استطاع لاعبو نادي الإسماعيلي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة "82" عن طريق اللاعب محمد الشامي ولم تمر سوى دقائق قليلة ليتمكن محمد هاشم من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "86" ليقضي على آمال لاعبو مصر المقاصة .



واحتل نادي الإسماعيلي المركز الثامن برصيد "10" نقاط فيما تبقى نادي مصر المقاصة في المركز الثالث عشر" برصيد" 7 " نقط فقط .







أحداث الشوط الأول



انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف بين فريقي الإسماعيلي ومنافسه مصر المقاصة في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد الإسماعيلي ضمن مباريات الأسبوع الـ 7 من بطولة الدوري الممتاز .



شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو مصر المقاصة فرض السيطرة على أحداث الشوط الأول وشن بعض الهجمات التي كادت أن تشكيل مرمي شباك الإسماعيلي .







واستطاع لاعبو الإسماعيلي تنفيذ بعض الهجمات التي كادت تسفر عن هدف في شباك مصر المقاصة ولكن لاعبي المقاصة نجحوا في الحفاظ على نظافة شباكهم .



وخاض الإسماعيلي لقائه أمام مصر المقاصة بتشكيل مواجه من كل من:



حراسة المرمى: محمد مجدي.



خط الدفاع: أحمد أيمن، محمود البدري, محمد هاشم، باهر المحمدي.



خط الوسط: محمود دونجا، محمد بيومي، همام طارق.



خط الهجوم: بيكيتي سيلفا، شيلونجو، عبد الرحمن مجدي.





