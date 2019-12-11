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رياضة

التشكيل الرسمي .. رياض محرز وخيسيوس وسيلفا يقودون مانشستر سيتي أمام دينامو زغرب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:09 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي التشكيل الرسمي لمواجهة دينامو زغرب الصربي على ملعب "ماكسيمير، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الأخيرة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا.

وضم تشكيل السيتى كل من:

حراسة المرمى: برافو

خط الدفاع: كانسيلو - أوتامندى - جاريا - ميندى

خط الوسط: رودرى - جوندوجان - محرز

خط الهجوم: فودين - برناردو سيلفا - خيسوس

ويملك مانشستر سيتى 11 نقطة فى صدارة المجموعة وتأهل رسميا للدور المقبل، فيما يحتل دينامو زغرب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

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