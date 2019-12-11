الدوري المصري.. تعادل سلبي بين حرس الحدود ونادي إف سي مصر

انتهت أحداث المباراة بين فريق حرس الحدود ومنافسه نادي اف سي مصر بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد المكس ضمن الأسبوع الـ 7 من بطولة الدوري الممتاز .



شهدت المباراة منافسة قوية وحاول لاعبو الفريقين احراز هدف التقدم عقب انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي دون احراز هدف أملا في الحصول على ثلاث نقاط لتدعيم موقفه في ترتيب جدول الدوري الممتاز.



واحتل حرس الحدود المركز السابع برصيد "10" نقاط، بينما احتل نادي مصر المركز الرابع عشر برصيد "7 نقاط .



أحداث الشوط الأول



انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف .



واستطاع لاعبو الحرس فرض السيطرة على أحداث المباراة وتشكيل بعض الهجمات التي كادت أن تشكل خطورة على شباك نادي مصر في أحداث الشوط الأول من المباراة.



في المقابل نجح لاعبو نادي مصر في الحفاظ على شباكهم طوال المباراة وخوض المباراة بمرونة ويقظة بدنية دون تشكيل أي خطورة على مرمى شباك حرس الحدود.



وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي -

تشكيل حرس الحدود بقيادة طارق العشري :



حراسة المرمى : أحمد السعدني



الدفاع : حسن مجدي ، جهاد جنيدي ، مصطفى الزناري ، عمرو الحلواني.



الوسط : مصطفى جمال ، أحمد فيلكس ، جريندو ، محمد أسامة.



الهجوم : محمد همام ، أنطوني لوكاسا.



بينما جاء تشكيل نادي مصر مكونا من :-

حراسة المرمى : وليد توفيق.



الدفاع : علاء عطا ، محمود شبانة ، أحمد سعيد أوكا ،مصطفى كالوشا.



الوسط : إسلام صالح ، أحمد يوسف ، محمود توبه ، محمد رامبو.



الهجوم : عصام ثروت.