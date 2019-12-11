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أخبار العالم

لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تمرر قانونا لفرض عقوبات على تركيا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:16 م
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مررت قانون "تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع عودة ظهور داعش"، متضمنًا بنودًا لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية.

ونشر العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ وأحد مقدمي مشروع القانون السيناتور بوب مينينديز تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها إن "تصرفات تركيا على مدار العام الحالي تجاوزت الحدود، وهذا القانون يؤكد لتركيا بوضوح أن سلوكها تجاه سوريا غير مقبول، وأن شرائها منظومة صواريخ إس 400 لا يمكن السكوت عنه".

كان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، هدد اليوم، الأربعاء، الولايات المتحدة بإغلاق قاعدة إنجرليك الجوية، وطرد القوات الأمريكية منها، في حالة مواصلة واشنطن تهديدات فرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة "اس 400" الروسية.

وقال تشاويش أوغلو، في تصريحات جديدة له وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "سنقوم بتقييم السيناريو الأسوأ، وسنتخذ القرار، إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فربما تكون قضية قواعد انجيرليك وكورجيك على جدول الأعمال".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في نوفمبر بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، إن أنقرة قد تشتري أنظمة باتريوت الأمريكية، لكنها تعتبر طلبات الولايات المتحدة للتخلص من أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 انتهاكا لسيادتها، في تحدٍ واضح لواشنطن.

وبدأت تركيا في تسلم منظومة اس 400 الروسية، والتي تسببت في خلاف كبير بين أنقرة وواشنطن، حيث يستعد الكونجرس لفرض عقوبات على تركيا بسبب ذلك.
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