اشتعال الصراع في المتوسط.. دولة أوروبية ترسل فرقاطة إلى قبرص وتهدد تركيا

كشفت وسائل الإعلام اليونانية عن توقف فرقاطة من البحرية الإيطالية في ميناء لارنكا، بقبرص، وذلك من أجل القيام بعملية دورية في شرق البحر المتوسط للمتابعة والمراقبة، وهو ما ينظر بدخول إيطاليا في الصراع الدائر بالبحر المتوسط.



وستقوم الفرقاطة فور مغادرتها الأراضي القبرصية، بإجراء أنشطة تدريبية مع سفن تابعة للبحرية للبلدان المجاورة، بما في ذلك قبرص واليونان، في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر.



وقالت قبرص إن وجود الفرقاطة في ميناء لارنكا جزءًا من أنشطة الدبلوماسية البحرية، التي يتم تنفيذها في مجال التعاون الدولي والحوار بين دول المنطقة، والتي تربطها بإيطاليا علاقات سياسية مهمة - دبلوماسية واقتصادية وصناعية.



فيما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن "إيطاليا أرسلت سفينة عسكرية إلى قبرص لحماية مصالحها الوطنية"، مضيفة أنها "دورية في شرق البحر المتوسط ​​تهدف إلى وجود ومراقبة المناطق البحرية واحترام القانون الدولي وحماية الوطنية". الإهتمامات."



وهدد مسئولون في إيطاليا تركيا إلى الصحف قائلين، "رسالتنا واضحة إلى أنقرة، إذا كنا في حاجة إلى إظهار وجودنا البحري، فنحن مستعدون".



