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رياضة

صدمة لجماهير الزمالك.. حارس الاهلي السابق مرشح مدربا بفرمان من كارتيرون

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:06 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، قام بترشيح التعاقد مع عصام الحضري قائد وحارس مرمى المنتخب الوطني السابق لتدريب حراس الزمالك.

وأضاف المصدر أن المدرب الفرسي طالب النادي بالتعاقد مع "الحضري" مدربا للحراس نظرا لخبرته الكبيرة في الملاعب، علما بأنه يعمل في الوقت الحالي على الحصول على الرخصة التدريبية من الاتحاد الأفريقي.

ويتولي منصب مدرب حراس المرمى في الزمالك حاليا عمرو عبدالسلام، قادما من الإنتاج الحربي.

ويلتقى فريق الكرة بالقلعة البيضاء، في السابعة والنصف من مساء غدٍ نظيره بيراميدز على استاد القاهرة.

يأتي هذا ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.
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