وزارة البترول تحذر سكان منطقة أبوقير بالإسكندرية.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، أنها ستقوم في تمام الساعة 11 من مساء يوم الاربعاء الموافق 25/12/2019 بملئ خزان الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمنطقة ابوقير بمحافظة الاسكندرية.إقرأ أيضا:وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز في محافظة الاسكندرية مؤكدة أنها إجراءات طبيعية تتم بشكل دوري وفقا للتوقيتات المعتمدة وحاجة المحطات.وعلى صعيد أخر أعلنت الشركة أيضا اليوم أنه في إطار المتابعات الدورية والحملات التي يقوم بها فريق عمل التشغيل والصيانة بالشركة على شبكة الغاز الطبيعى، ضبط فريق العمل أحد المخابز التى تم توصيلها بطريقه غير شرعية وبما يخالف المواصفات الفنيه للغاز الطبيعى بشارع مكه المكرمه من شارع المسمط من شارع الملكه بمنطقه فيصل، وعلى الفور قام رجال طوارئ عمليات فيصل بسرعه التوجة للمخبز والمسمى مخبز عيش وملح وفور وصولهم قاموا بقطع الغاز عن المخبز وتحرير محضر ضبطية قضائيةضد صاحب المخبز لإسترداد حقوق الشركه وقيمه الغاز المستهلك.