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فن

نانسي عجرم والعسيلي يستعدان لإحياء حفل الجامعة الالمانية..السبت

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:25 م
نانسى عجرم
نانسى عجرم
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نبيل العدوى
في واحده من اقوي الحفلات الجماهيريه تستعد النجمه اللبنانيه نانسي عجرم والنجم محمود العسيلي لاحياء حفل خيري كبير داخل الجامعه الالمانيه بالقاهره يوم السبت المقبل ١٤ ديسمبر.

يقوم بتنظيم الحفل هاي ويف لاحمد غانم ومحمد غانم.

ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير نظرا لنفاد معظم تذاكر الحفل الذي تتراوح فئاتها ما بين regular 350 و VIP 1500.

وتصل النجمه "نانسي" عجرم الي القاهره يوم الجمعه وذلك للقيام بالعديد من البروفات الخاصه بالحفل الذي تقدم فيه العديد من المفاجآت لجمهورها كما يشارك في الحفل ايضا النجم محمود العسيلي الذي يقوم بغناء العديد من اشهر اغانيه.

ومن المقرر ان تفتح بوابات الحفل للجمهور في الرابعه والنصف عصرا وتقوم بختامه النجمه نانسي عجرم بصعودها الي مسرح الحفل في التاسعه مساء.
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