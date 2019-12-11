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رياضة

أخبار نادي الزمالك.. غيابات مؤثرة تضرب الفريق قبل مواجهة بيراميدز.. النقاز يهاحم مرتضى منصور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:36 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادى الزمالك ومن أبرزها ما يلي:

غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز فى الدوري

يترقب عشاق كرة القدم فى مصر المواجهة القوية التي ستجمع الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدا " الخميس" باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

عنتر وجابر على رادار المصرى.. الزمالك يسعى لضم نجم المنتخب الأولمبي قبل الأهلي

طلب مجلس ادارة نادي المصري الحصول على خدمات الثنائي محمد عنتر وإسلام جابر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

قبل موقعة الخميس ..تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

يترقب عشاق كرة القدم فى مصر المواجهة القوية التي ستجمع الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدا " الخميس" باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

مركز جديد لـ إسلام جابر فى مباراة الزمالك وبيراميدز | تعرف عليه

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على مشاركة إسلام جابر في مركز الظهير الأيسر أمام بيراميدز في المباراة التي تقام بينهما غدا.

الكاف حدد.. تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك وزيسكو فى بطولة أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مواجهة الزمالك أمام زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

محمود عاشور حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

يترقب عشاق كرة القدم فى مصر المواجهة القوية التي ستجمع الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدا " الخميس" فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

كلامه كذب وافتراء.. حمدي النقاز يهاجم رئيس الزمالك .. تفاصيل

هاجم التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرتضى منصور رئيس النادي الٱبيض على خلفية الأزمة المثارة مؤخرًا بين الطرفين.
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