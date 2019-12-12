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حوادث

حبس عصابة لاتهام أعضائها بالسطو المسلح على سيارة نقل بمدينة الشروق

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:16 ص
حبس عصابة لاتهام
حبس عصابة لاتهام أعضائها بالسطو المسلح على سيارة نقل
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رامي المهدي
قررت النيابة العامة حبس عصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما لاتهامهما بالسطو المسلح على سيارة نقل بمدينة الشروق.

وكانت نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض علي عصابة السطو المسلح علي سيارة النقل بمدينة الشروق، وقام افراد العصابة الخمسة بالتعدى على سائق وعامل وتمكنوا من سرقة سيارة محمله ب٢ طن دواجن والاستيلاء علي ٣ الاف جنيه منهما ولاذو بالهرب الى ان تم ضبطهم ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

وكان المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة الشروق قد تمكن من ضبط ٥ أشحاص حال استقلالهم سيارة ربع نقل " وقيامهم بسرقة سيارة ربع نقل اخرى محمل عليها صناديق بداخلها عدد 2 طن دواجن ومبلغ مالي 3000 جنيه ، هاتف محمول كرها عن قائدها و عامل مصابين بجروح متفرقة مستخدمين عدد 2 سلاح ابيض " سنجه " ، سلاح ناري " بندقية خرطوش " كانا بحوزتهم نتج عن ذلك إصابتهما.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط عدد 2 سلاح ابيض المستخدمان في ارتكاب الواقعة وكذا ضبط السيارة " ربع نقل " المستولى عليها " ومبلغ مالي 37 ألف جنيه من متحصلات بيع الدواجن المستولي عليها.
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